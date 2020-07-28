Mobilyalar Çin’de, müşteriler ekranda

Mobilya sektörünün Çin merkezli ilk sanal fuarı ‘Furnistry 2020 Sanal Fuarı’ ve yine Çin’de gerçekleşen pandemi dönemindeki ilk milli ve fiziki katılım fuarı ‘CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı’nın online açılışı, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirildi. 27 - 30 Temmuz tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenecek fuarda 4 bin metrekarelik alanda 48 konteynerde Türk mobilyaları sergileniyor. Stant görevlilerinin Çin’den sağlandığı fuarda mobilyalarla ilgili görüşmeler, işbirliği beklentileri ise anında online görüşmelerle sağlanıyor.

3 bölge odakta

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlayan, 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörünün pandemi dönemindeki durağanlığı haziran ve temmuzda katlayarak kapattığını söyledi. Güleç, “12 milyar dolarlık üretimle dünyanın en büyük 13’üncü üreticisiyiz. İhracatımızı 20 yılda 22 kat artırarak 160 milyon dolardan 3.5 milyar dolara çıkardık. Haziran ihracatımız geçen yıl aynı aya göre yüzde 48 arttı. Pandemi döneminde boş durmadık, çok çalıştık. 2023 hedefimiz olan dünyanın en büyük 5 üretici ülkesinden biri olmak hedefine çok yakınız” diye konuştu.

Güleç, sektöre yönelik yaptıkları çalışmalarda pazar hedefi konusunda çok dağınık bir tablo gördüklerini vurgularken, “Artık ana hedefte 3 bölge var. İlki büyük alıcı olan ABD, diğeri geleceğin pazarı Çin ve vazgeçilmezimiz olan Avrupa Birliği. Tasarım ve inovasyonla katma değerli fiyat artışı ve ihracat artışı hedefimiz var. Bugün ortalama 2.8 dolar olan kilogram satış bedelini 7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm TİM’de tamam

TİM Başkanı İsmail Gülle, açılışta yaptığı konuşmada, pandemiyle dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen dijitalleşmenin önemini daha önce fark ederek TİM’in dijital dönüşümünü gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. İsmail Gülle, “Türk ihracatçısı da özellikle mobilya sektöründe katma değer yaratan ürünleriyle Uzak Doğu’yu yakın edecek güce sahip. Son 10 yılda hava taşıtlarında kullanılan mobilya ihracatı 65 katına çıkarken, somya ihracatı 5.5 katına, ahşap iskeletli mobilya ihracatı ise 3 katına çıktı. Türkiye Tanıtım Grubumuz’la projelerle Türk mobilyasının marka algısına değer katıyoruz” dedi.