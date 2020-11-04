Mor majeste yüz güldürdü

Türkiye’de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve Alamescit köyünde deneme ekimi yapılan 'mor majeste' olarak da bilinen patatesin hasadı yapıldı.

Diğer patateslere oranla boyutu küçük, verimi ise yüksek olan mor patatesin, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir barındırmasının yanında hücreleri koruyarak vücudu iyileştirmeye yardımcı olduğu biliniyor.

İlçedeki üretici firma yetkilisi Ahmet Binbir, kentte üreticilerin maliyetlerini düşürmek için yerli tohumlarla deneme amaçlı ekim yaptıklarını söyledi. Binbir, "Çiftçilerden de inanılmaz bir talep var" diye konuştu.