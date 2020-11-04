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    HaberlerEkonomi Haberleri Mor majeste yüz güldürdü
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    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mor majeste yüz güldürdü

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tescilli yerli 'mor patates' tohumunun ekildiği Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasattan yüksek verim elde edildi.

    Mor majeste yüz güldürdü

    Türkiye’de son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ve Alamescit köyünde deneme ekimi yapılan 'mor majeste' olarak da bilinen patatesin hasadı yapıldı.

    Diğer patateslere oranla boyutu küçük, verimi ise yüksek olan mor patatesin, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir barındırmasının yanında hücreleri koruyarak vücudu iyileştirmeye yardımcı olduğu biliniyor.

    İlçedeki üretici firma yetkilisi Ahmet Binbir, kentte üreticilerin maliyetlerini düşürmek için yerli tohumlarla deneme amaçlı ekim yaptıklarını söyledi. Binbir, "Çiftçilerden de inanılmaz bir talep var" diye konuştu.

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