‘Motosiklet tutkum bitmeyecek’

Henüz çocukken kurduğu hayali hayata geçirerek dünya seyahatine çıkan motosikletli seyyah Gülçin Söğüt, kadının gücünü kanıtlıyor. Yendiği meme kanserinin ardından başka kadınlara ilham olmak isteyen Söğüt, “ 13 yaşında motosikletle dolaşacağım demiştim. Benim için yolda olmak hayatta olmak demek” dedi.



Yüksek lisansının ardından finans sektörü kariyerinde hızla yükselen Gülçin Söğüt’ün hep dünyayı görme isteği vardı. 15 yıl yöneticiliğin ardından 2013’te annesinin ölümüyle dünyayı keşfetme isteğini uygulayan Söğüt, önce sırt çantasıyla yollara düştü. Orta Amerika’dan başlayan seyahati sırasında 3 yılda 12 ülkeyi gezen Söğüt, Amazon ormanlarına tek başına girdi, gizemli insan topluluklarıyla yaşadı. Motosikletiyle gittiği Endonezya’da Hollandalı Ferry Schouten ile tanıştıktan sonra hayatı değişen Söğüt, Afrika kıtasında birbirinden ilginç keşifler yaptı. Ferry ve Gülçin, toplam 40’den fazla ülkede 60 bin Km yol yaparken, yolun iyileştirici gücü ve hayatın anlamını gezerek öğrendi.



‘Afrika’nın bilinmezliğine daldık’



Avrupa’da 21 ülkeden geçtikten sonra Afrika kıtasının bilinmezliğine daldıklarını söyleyen Söğüt, “Hayatında kamp yapmamışken yaşam tarzım bu oldu. Kabilelerle yaşamak, doğada vahşi hayvanlar ile kalmak ve çok şey görmek için, Afrika’ nın batısından indik doğusundan çıktık. Vize sorunu nedeniyle Sudan’ dan ileri gidemedik. Afrika yolculuğumuz 22 ay sürdü, 34 ülkeden geçtik, 50 bin km yol yaptık. Ama Afrika kıtasını benimle beraber dolaşan bir kaçak yolcu varmış içimde” dedi. “Tekerlekler meme kanseri farkındalığı için döndü”



Söğüt, “İstanbul’da meme kanseri olduğumu öğrendim. Mücadelede ölümle yüz yüze gelmiş olsam da yüzümde ki gülümsemeden ve hayallerimden hiç vazgeçmedim. Yolda olursam daha mutlu ve faydalı olacağımı biliyordum. İki motosikletle 6 ay sürecek Türkiye turu yaptık. Tekerlerimiz meme kanseri farkındalığı için döndü. ‘Erken Fark Et! Sen Kazan!’ sloganıyla Anadolu’da 12 bin KM yaptık. 50’ den fazla şehirde kadınlara ulaştım. Binlerce güzel mesaj aldık. Moral topladık ve tedavi sürecini tamamladık. Nefes aldığım sürece motosiklet ve keşif tutkum bitmeyecek” şeklinde sürdürdü.



Yolda âşık oldu yola beraber çıktı



Gülçin Söğüt, “Kariyerimi bırakıp sırt çantası ile yola çıktığımda herkes yapamaz demşti. O günden bugüne yollardayım. Şimdilerde ne desem inanıyor herkes sonunda. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında yaklaşık 3 yıl geçirdim. Dünyayı kendi gözlerimle keşfedebilmek, yeni kültürleri yerinde öğrenmek, doğa ile baş başa olmak inanılmazdı. 2016 yılının başında Asya kıtasında doğru sırt çantam ile yola devam ederken beni bekleyen sürprizden haberim yoktu. İnanılmaz olaylar bir birini takip etti ve Ferry’ i karşıma çıkardı. İlk birbirimizi gördüğümüz anda bir şeylerin hayatımızda değişeceğini biliyorduk. Ona hayallerimi anlattığımda benden fazla buna inandı. Ve hiç zaman kaybetmeden neyi var yok sattı, işini bıraktı. 3 haftada motosiklet ehliyetini aldı dünya turuna çıktık” dedi.