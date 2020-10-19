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    HaberlerEkonomi Haberleri 'mRNA Kovid-19" aşısı faz 1-2 klinik çalışması başlayacak
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    19.10.2020 - 16:14 | | AA

    'mRNA Kovid-19" aşısı faz 1-2 klinik çalışması başlayacak

    Kovid-19'a karşı yeni bir mRNA aşısı geliştirmek için nisan ayında başlatılan çalışmada, faz 1-2 klinik çalışmasının bu yılın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

    'mRNA Kovid-19" aşısı faz 1-2 klinik çalışması başlayacak

    Aşı üreticisi şirketten yapılan açıklamada, MRT5500'ün klinik öncesi değerlendirmesinde son derece önemli bir bulgu olarak SARS-CoV-2'ye karşı olumlu bir bağışıklık yanıtı profili gösterdiği belirtildi.

    Şirket, Kovid-19 hastalığının nedeni virüs olan SARS-CoV-2'ye karşı geliştirdikleri mRNA tabanlı aşı adayları MRT5500'ün klinik öncesi sonuçlarını açıkladı.

    Kovid-19 ile mücadelede güç birliği yapan iki şirket mRNA Kovid-19 aşı adayı ile klinik öncesi çalışmalarda yüksek antikor düzeyleri elde edildi.

    MRT5500’ün preklinik değerlendirmesinde SARS-CoV-2’ye karşı sergilediği olumlu bağışıklık yanıtı büyük öneme sahip. Bu veriler, MRT5500’ın klinik geliştirme için seçimini destekler nitelikte. Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Aşılar İş Birimi Başkanı Thomas Triomphe, "Bu küresel salgının üstesinden gelmek için, hem enfeksiyon hastalıkları uzmanlığından edindiğimiz güçlü bilgilere hem de yeni, yenilikçi teknolojilere yakından bakıyoruz. Bugün edindiğimiz mevcut sonuçlar, bu çalışma adına önemli bir kilometre taşı ve son derece umut verici." ifadelerini kullandı.

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