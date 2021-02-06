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06.02.2021 - 03:21 |

Mtv Hesaplama: Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama, Borç Sorgulama Ve Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Yasalarca belirtilen Karayolları Trafik Kanunu uyarınca taşıtlardan ödenmesi beklenen vergi motorlu taşıtlar vergisi olarak adlandırılır. MTV adıyla da bilinen bu vergi türü, trafik sicil kayıtları yapılan tüm araçlara uygulanır. Trafik sicil kaydı devam eden araçlar MTV ödemeye devam etmelidir. MTV yılda iki defa alınır, ilki Ocak ayında ikinci olarak Temmuz ayında alınır. İşte, tüm detaylar.

Mtv Hesaplama: Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama, Borç Sorgulama Ve Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

MTV hesaplamaları esnasında taşıt değeri göz önünde bulundurularak, aracın türü; otomobil, minibüs, kamyon tır gibi dikkate alınarak ödenmesi gereken vergi belirlenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama, Borç Sorgulama

Motorlar Taşıtlar Vergisi ödemeleri aracın kayıtlı olduğu vergi dairesine yapılır. Son dönemde anlaşmalı olan bankalar aracılığıyla ve İnteraktif Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesini kullanarak MTV sorgulama gerçekleştirmeniz mümkündür. Burada internet bankacılığı kullanılarak yapılmak istenilen ödemelere ilişkin bir noktaya dikkat edilmelidir. İnternet bankacılığı kullanılarak yapılan ödemelerde banka şubesine gidip tahsilat makbuzu alınması gerekmektedir. İlgili dönemlerde yapılmayan ödemelerde borçlar toptan tahsil edilir, gerekli durumlarda haciz uygulanabilir.

MTV Ödemesi Adım Adım Nasıl Yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi ödenirken Gelir İdaresi Başkanlığı borç ödeme paneli aracılığıyla sağlanabilir. İlgili bağlantıda https://ivd.gib.gov.tr MTV ve Trafik Para Cezası bölümüne tıklayıp, araç borç kaydına ulaşmanız gerekir. Bu sorgulama esnasında kimlik numarası, plaka bilgisi ve vergi kimlik numarasının girilmesi gerekir. Hemen ardından ödeme gerçekleştirilebilir. Anlaşmalı bankalar listesini, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bulabilirsiniz.

MTV Araç Yaşı Hesaplama

MTV tutarı hesaplanmasında taşıt değeri etmeni büyük bir rol oynar. Araç cinsi ve yaşı MTV tutarınızı büyük oranda beler. Kamyon ve minibüs gibi araçlarda MTV hesaplarken araç ağırlıkları da hesaba katılır. Araçlar yaşları değerlendirilerek gruplara ayrılmaktadır. Temel olarak 1-3 yaşında, 4-6 yaşında, 7 yaşında,12-15 yaşında ve son olarak 16 yaş üstü olarak değerlendirilir.

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