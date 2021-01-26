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26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Mücbir sebep oldu vergiler ötelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerinin ertelendiğini duyurdu.

Mücbir sebep oldu vergiler ötelendi

Elvan, şunları kaydetti:

Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Pandemi süresince iş yerleri kapalı kalan esnafımızın, sanatkarımızın ve tacirimizin talepleri arasında yer alan ve yakinen takip ettiğimiz bazı vergi ödemelerinin ertelenmesi hususundaki düzenleme, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

 

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