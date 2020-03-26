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    HaberlerEkonomi Haberleri Müjdeli haber az önce geldi! Başvurular resmen başladı
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    26.03.2020 - 11:05 | | AA

    Müjdeli haber az önce geldi! Başvurular resmen başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.

    Müjdeli haber az önce geldi! Başvurular resmen başladı

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

    Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 1 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.

    Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

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