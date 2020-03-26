Son dakika haberleri | Bakan Selçuk açıkladı! Binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirterek, "14 bin sağlık personelinin alımını İŞKUR üzerinden tamamen dijital ortamda gerçekleştireceğiz" dedi.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini kaydeden Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi.

Bakan Selçuk, koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine de dikkat çekti.

Öte yandan başvuruların, 26- 30 Mart'ta yapılacağı belirtildi.