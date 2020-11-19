Müteahhitler deprem seferberliğini başlattı

Online ortamda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan moderatörlüğünde, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu ve Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu konuştu.



Türkiye’nin deprem gerçeği konusunda değerlendirmelerde bulunan konuşmacılar, depreme karşı bir bilinçlendirme seferberliğiyle mücadelenin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.



450 bin müteahhit var



Türkiye’de ‘şaşırtıcı’ olmakla birlikte yaklaşık 450 bin müteahhidin olduğunu hatırlatan Mithat Yenigün, her müteahhidin her projeye uygun olmadığını ve bu çerçevede sektörde yeterlilik sisteminin etkin biçimde uygulanması gerektiğini belirtti.



Kentsel dönüşümde özellikle kamunun rolüne dikkat çeken Mehmet Kalyoncu, bu sayede mülk sahipleri ile müteahhitler arasında bir güven ortamının oluşacağını söyledi.



Kalyoncu, depreme hazırlık için güçlü bir platform oluşturulması gerekliliğini dile getirirken, “Bu platformda periyodik toplanılmalı, depreme hazırlık için hedefler konulmalı ve bu hedefler takip edilmeli” dedi.



280 milyar lira kaynak



Tayfun Küçükoğlu ise toplantı ile bir seferberlik başlatmak için adım attıklarını söyledi. Türkiye’de acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut olduğunu hatırlatan Küçükoğlu, “Ortalama bir hesap yaptığımızda kamunun kentsel dönüşüme destek için bugünkü fiyatlarla konut üretimi için 280 milyar lira kaynağı aktarması gerekecek. Ancak ülkemizin de sınırlı kaynakları olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin, binalarımızda deprem güvenliği konusunda tüm ümidimizi ucuz kredilere ve kentsel dönüşüm desteklerine bağlamadan, bilinçli hareket ederek, kendi kaynaklarımızı da zorlamamız gerekiyor” dedi.