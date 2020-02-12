Mutfak sektörü ABD’ye yöneldi

ABD’nin mutfak eşyasında yaklaşık 52 milyar dolar civarında ithalat yaptığına işaret eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, bazı Türk firmalarının ABD’de depo açmaya başladığını, kendilerinin de Birlik olarak bir yer açıp açmamayı değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.



Öztiryaki, “Eyalet eyalet çalışma yaptık. 2020’de bizim sektörümüzde ABD öne çıkacak ve sektörümüz için yeni bir çıkış olacak. ABD de buna hazır” dedi. ‘Ambiente 2020’ Frankfurt’ta 7 Şubat tarihinde kapılarını açtı. Fuarda bu yıl 184 Türk firma yer alıyor. Tahsin Öztiryaki, Türk mutfak sektörünün yaklaşık 4.6 milyar dolar ihracat yapan bir sektör olduğuna dikkat çekti.



200 ülkeye ihracat



Türkiye’nin fiyatları, kalitesi, tasarıma olan inancı ve taleplere vereceğimiz cevaplardan dolayı çok doğru bir noktada olduğunu kaydeden Öztiryaki, “Yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 10 bin dolar üzerinde ihracat yapan yaklaşık 4 bin 700 firma var” diye konuştu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise “Geçen yıl sektörel olarak 3.75 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğimiz mutfak sektörümüzün ihracatı 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu.