‘Mutfakta’ yeni üs Latin Amerika pazarı

EVSİD Başkanı Burak Önder, “Türkiye, ev ve mutfak eşyaları sektörü özelinde dünyanın en büyük 7’nci ihracatçısı konumunda. Hedefimiz sürdürülebilir ihracatı artırmak. Bu kapsamda Latin Amerika pazarı 2021 ve sonrası için kritik önem arz ediyor” dedi.



Hedef ilk 5’e girmek



Sektör ihracatının 2015-2020 yılları arasında yüzde 14 arttığın dile getiren Önder, “Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüzün hedefleri 2021 ve sonrası için daha büyük. Halen global ölçekte 7’nci büyük ihracatçı olan Türkiye’yi ilk etapta ilk 5’e sokmak için EVSİD tüm pazarlama unsurlarını kullanarak sürdürülebilir bir ihracat artışı hedefliyor. Bunun ilk adımı olarak da pandemi döneminde uluslararası fuarların bazılarının iptal edilmesi üzerine hızlı davranarak online B2B etkinliklerine ağırlık veriyoruz” açıklamasında bulundu.



Yüzde 61 arttı



Burak Önder, Latin Amerika pazarına ilişkin şunları kaydetti:



“İlk hedef olarak Latin Amerika ülkelerini seçmemizin altındaki ana gerekçe EVSİD tarafından bölge ülkelerine yönelik pandemi öncesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonrası edinilen başarı... Sektör ihracatı 2015-2020 döneminde yüzde 14 büyürken Latin Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 61 arttı. Eski normalde yakaladığımız bu ivmeyi yeni dönemde dijital pazarlamanın da avantajlarını kullanarak sürdürmek istiyoruz. 22-26 Şubat tarihlerinde Latin Amerika ülkeleri ile toplam 5 gün sürecek ikili iş görüşmeleri sonucunda yaklaşık 10 ülkeden potansiyel alıcılarla online ortamda görüşmeler gerçekleştireceğiz. Etkinlik için ilk etapta 20 firmalık bir kontenjan vardı ancak gelen yoğun talep karşısında bu sayıyı 25’e çıkarmak durumunda kaldık.”