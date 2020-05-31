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    HaberlerEkonomi Haberleri Müze ve ören yerleri yarın açılacak
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    31.05.2020 - 16:15 | | AA

    Müze ve ören yerleri yarın açılacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan müze ve ören yerlerinin 1 Haziran itibarıyla ziyarete açılacağını duyurdu.

    Müze ve ören yerleri yarın açılacak

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, müze ve ören yerlerinde alınan tedbirler, paylaşılan video ile anlatıldı. Videoda, temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiği, müze ve ören yerlerinin giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildiğini belirtildi. Bakanlığın görüntülerinde tüm ziyaretçilerin, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişilerce uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edileceği gösterildi.

    TEMASSIZ BİLET SİSTEMİ

    Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müze ve ören yerlerinde personel de maske ve eldivenle hizmet verecek. Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmeleri sağlanırken, 'www.muze.gov.tr' adresine karekod ile ulaşılıp e-bilet ve müzekart alımına imkân tanınacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri ise özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirecek. Sesli rehberler ise 'müzelerin sesi' uygulaması ile ziyaretçilerin cep telefonlarından kullanılabilecek.

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