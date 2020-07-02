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    Haberler Ekonomi Haberleri Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması
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    02.07.2020 - 11:24 |

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması

    Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada ödemelerin başlayacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri kapsamında araştırmalar sürüyor. İşten çıkarma süresinin bir ay daha uzatılması ve Kısa Çalışma Ödeneğinin de bir ay uzatılmasının ardından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanlara devlet tarafından verilen günlük 39,24 TL Aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği ödemelerinde yararlanan vatandaşlar ödemelerin hangi tarihler içerisinde ödeneceğini araştırmaya devam ediyor. Peki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan o açıklama...

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.

    “HAZİRAN AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 8-10 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

    Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” dedi.

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