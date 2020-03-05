BİST111.8150,93EURO6,851,23USD6,120,65ALTIN3261,82
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
    ABONE OL
    05.03.2020 - 18:15 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, perşembe gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,36 azalışla 26.671,92 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,59 düşüşle 3.049,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,43 azalışla 8.790,09 puandan işlem gördü.

    Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine karşı alınan tedbirler ve ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 10 eyalette ipi göğüslemesiyle çarşamba gününü ralli ile tamamlamıştı.

    Dünya Bankası'nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye sokacağını duyurmasının ardından, Uluslararası Para Fonu (IMF) da dün 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını açıklamıştı.

    ABD Kongresi ise salgınla mücadele için 8,3 milyar dolarlık acil durum kaynağının ayrılması konusunda anlaştı.

    TIR'a çarpan otomobil takla attıİstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak TIR'a çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - 646. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

    5 Mart Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? - 646. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber