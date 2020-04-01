New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4 azalışla 21.227,38 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,7 düşüşle 2.488,12 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.459,5 puandan işlem görmeye başladı.
Borsadaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gerçekleşen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar etkili oldu.
Trump, Kovid-19 salgınına ilişkin, önümüzdeki 2 haftanın çok zor geçeceğini ve ABD vatandaşlarının zor günlere hazırlıklı olmasını istediğini ifade etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.