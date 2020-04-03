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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    03.04.2020 - 16:51 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,5 azalışla 21.285,93 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.517,3 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.477,27 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verileri etkili oldu.

    ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

    Della Miles, Türkiye'ye övgüler yağdırdıABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunmuştu. Miles, "Bu zor süreçte birlik olmanızı alkışlıyorum. Kampanyayı sonuna kadar destekliyorum" dedi.
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