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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    14.07.2020 - 17:17 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 26.004,72 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi, yüzde 0,61 düşüşle 3.136,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kayıpla 10.308,88 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, ABD'li bankaların ikinci çeyrek bilançoları ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler etkili oldu.

    Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,4 milyona ulaşırken, Kaliforniya eyaletinde vaka sayısındaki artış nedeniyle salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı.

    Salgının ekonomik etkileri ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da yansıdı.

    JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı dönemdeki net karı yıllık yüzde 73 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Wells Fargo ise 2008'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda zarar ederek 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşadı.

    Öte yandan, ABD ile Çin arasında da Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanırken, Çin ABD'yi Güney Çin Denizi'nde "anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla" suçladı.

    Doğal gaz faturalarının nasıl düşürüleceğini sosyal medyadan duyurdu! Suçüstü yakalandı!İzmir'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endeksi geriye çektiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.
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