New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 3.484,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 11.713,87 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması, ABD'de ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya da yeniden tedbirleri sıkılaştırdı.

ABD'de ise Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korurken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, Trump yönetiminin ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini belirterek, anlaşma sağlanana kadar görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Mnuchin, konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşıdan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

Hazine Bakanı Mnuchin'in bugünkü açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump da telefonla katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerine işaret ederek, teklifi 1,8 trilyon doların üzerine çıkaracağını kaydetti.

Beyaz Saray yönetiminin aksine Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise 1,8 trilyon dolardan daha büyük bir Kovid-19 destek paketi fikrini reddederek 500 milyon dolarlık bir paketin daha uygun olacağını aktardı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.