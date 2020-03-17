BİST86.778-1,26EURO7,02-2,45USD6,39-0,56ALTIN317,681,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
    ABONE OL
    17.03.2020 - 17:14 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, salı gününe yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 1,7 artışla 20.487,05 puandan işlem gördü.

    New York borsası yükselişle açıldı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.446,8 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 kazançla 7.072 puandan işlem görmeye başladı. Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik olası mali teşvik paketleri ve virüsün tedavisine yönelik atılan adımlar ve açıklamalar etkili oldu.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin salgının ekonomiye etkilerini hafifletmeye yönelik yaklaşık 850 milyar dolarlık mali teşvik paketini Kongre'ye sunacağı ifade edildi.

    Amerikan borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün tarihinin en hızlı günlük düşüşlerinden birini kaydetmişti. Trump'ın Kovid-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirtmesinin ardından yaklaşık yüzde 12 düşmüş ve 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşamıştı.

    Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

    Türkiye'de Corona Virüsü kaç kişide var? Vakalar nerede, kaç kişide görüldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

    Sıradaki Haber