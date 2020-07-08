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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
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    08.07.2020 - 17:09 | | AA

    New York borsası yükselişle açıldı

    New York borsası, güne yükselişle başladı.

    New York borsası yükselişle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artışla 25.998,82 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,52 kazançla 3.161,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 yükselişle 10.437,04 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen endeksler açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

    Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 18'e çıktı.

    Ülke genlinde artan vaka sayısı, ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasının ardından oluşan canlanmanın tehlikeye düşebileceği endişelerine de neden oldu.

    Analistler, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve salgının ekonomik toparlanma üzerindeki etkilerinin takip edileceğini belirtti.

    Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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