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    HaberlerEkonomi Haberleri Nielsen’de küresel atama
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    28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nielsen’de küresel atama

    Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’de, yaklaşık 4 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü ve EEMEA Rusya Perakende Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve aynı zamanda Nielsen Global Perakende Yönetim Kurulu üyesi olan Didem Şekerel Erdoğan, Ağustos 2020 itibarı ile APAC-EEMEA bölgelerini kapsayan kıtalar arası bir sorumlulukla, 55 ülkenin Nielsen Senior Vice President Intelligent Analytics (Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı) görevine atandı.

    Nielsen’de küresel atama

    Kadın yöneticilere büyük önem veren Nielsen, ilk defa bir Türk kadınını küresel sorumlulukla görevlendirerek, fırsat eşitliğine dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda atama yaptı. Erdoğan, bir ilke imza atarak Nielsen’de bu görevi alan ilk Türk yönetici oldu.

    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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