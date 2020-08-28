28.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Nielsen’de küresel atama
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’de, yaklaşık 4 yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü ve EEMEA Rusya Perakende Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve aynı zamanda Nielsen Global Perakende Yönetim Kurulu üyesi olan Didem Şekerel Erdoğan, Ağustos 2020 itibarı ile APAC-EEMEA bölgelerini kapsayan kıtalar arası bir sorumlulukla, 55 ülkenin Nielsen Senior Vice President Intelligent Analytics (Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı) görevine atandı.
Kadın yöneticilere büyük önem veren Nielsen, ilk defa bir Türk kadınını küresel sorumlulukla görevlendirerek, fırsat eşitliğine dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda atama yaptı. Erdoğan, bir ilke imza atarak Nielsen’de bu görevi alan ilk Türk yönetici oldu.