Nielsen’de küresel atama

Kadın yöneticilere büyük önem veren Nielsen, ilk defa bir Türk kadınını küresel sorumlulukla görevlendirerek, fırsat eşitliğine dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda atama yaptı. Erdoğan, bir ilke imza atarak Nielsen’de bu görevi alan ilk Türk yönetici oldu.