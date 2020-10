Nişana, düğüne IBAN’lı davet!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düğün, nişan davetiyelerini değiştiriyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğünler 1 Temmuz itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı.



Düğün sahipleri salgın nedeniyle düğün törenine katılmak istemeyen davetliler için yeni bir yönteme başvuruyor. Bu kapsamda davetlilere verilen düğün, nikah davetiyelerinin alt kısmına ‘gelin - damat destek hesabı’ adı altında IBAN numarası ya da direkt hesaba para aktarılabilecek QR kodu paylaşmaya başladı.



Davetiyelerde bunların yanı sıra ‘maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorunludur, düğün alanında dezenfekte işlemi yapılmıştır’ gibi uyarılar da yer alıyor.



Önceki yıllarda 700 - 1000 adet basılan düğün davetiyesi sayısı da artık 100 - 200’e kadar düştü. Pandemi döneminde birçok düğün sahibi butik düğün ya da nikah planlarken, davetiyelerin çoğunluğunu ise sosyal medya üzerinden davetlilere ulaştırıyorlar. Matbaacılar, birçok düğün sahibinin artık sembolik olarak davetiye bastırdıklarını belirtiyor. Adeti 40 kuruştan başlayan davetiyelerin fiyatları desen, kâğıt kalitesine göre 7 liraya kadar çıkıyor.



Maske uyarısı var



edavetiye.com yetkilisi Rojda Meryem Cengiz, pandemiyle birlikte düğün sahiplerinin davetiye taleplerinin de değiştiğini dile getirdi. Bu dönemde daha çok nikah tercih edildiğini belirten Cengiz, “Son üç aydır düğün sahipleri çok tedirgin. Davetiye bastırıyorlar fakat tarihler erteleniyor. Bu dönemde nikah sonrasındaki restoran davetleri ya da açık alandaki törenler için masaüstü kart bastırıyorlar” diye konuştu.

Davetiyelerde IBAN numarasının yer almaya başladığını ifade eden Cengiz, “Davetiyelerdeki not kısımlarında ‘pandemiye uygun dezenfektan işlemi yapılmıştır’, ‘maske takmak zorunlu’ yazıları yer almaya başladı. Son dönemde IBAN numarası eklenmesinde çok artış var. Hatta takı için banka QR kodu da ekleniyor. 100-200 adet davetiye bastırıyorlar, son dönemde 50 adet bastıran da var” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyadan...



onlinedavetiye.com.tr yetkilisi ise, adetlerde düşüş olduğunu belirterek, “Birçok düğün iptal oldu, nikah yapılmaya başlandı. Davetli sayısı da kısıtlı olduğu için adetler de düşük oluyor. Önceden 1000 davetiyeye kadar basılırken şu an 100-200 adet basılıyor. Pandemi kurallarını davetiyelerin altına not şeklinde yazıyoruz. IBAN numarası eklemek isteyenler de oluyor” diye konuştu. davetiyeland.com yetkilisi de, “Davetiye adetleri düştü. Artık davetiyelerin çoğuna pandemi notları yazılıyor. Sosyal medyadan da göndermeyi tercih ediyorlar” dedi.





Sade ve ekonomik

Düğün davetiyelerinde modeller her geçen gün daha da sadeleşiyor. Abartıdan uzak daha sade modellere ilgi gösteren düğün sahipleri, ekonomik olarak uygun davetiyeleri tercih ediyor. Birkaç yıl öncesine göre modellerin daha da sadeleştiğini belirten matbaacılar, “Yaprak, çiçek desenliler ya da gelin - damat görsellerinin yer aldığı modeller tercih ediliyor” diyor.