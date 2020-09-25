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    HaberlerEkonomi Haberleri Nitelikli sanayiye varlık fonu desteği
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    25.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nitelikli sanayiye varlık fonu desteği

    İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye Varlık Fonu’nun sahip olduğu finansal güç ve imkânların, nitelikli üretime yönelik büyük projeler için kullanıldığı takdirde, ülkemizin önemli yapısal sorunlarına cevap verebilecek potansiyeli barındırdığına inanıyoruz” dedi.

    Nitelikli sanayiye varlık fonu desteği
    EKONOMİ SERVİSİ

    İSO Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı ‘Yatırımlara Kaynak Sağlamak ve Sanayimizin Gelişimi Açısından Türkiye Varlık Fonu’nun Önemi’ ana gündemi ile video konferansla yapıldı. İSO Başkanı Bahçıvan, küresel ekonominin yapısal sorunlarının pandemi ile daha da belirginleştiği bir konjonktürde özel sektörün büyük ölçekli yatırımlar yapacak bir dinamizmi kendi başına sergilemesinin zor göründüğünü vurguladı.

    Kapısı herkese açık

    Bahçıvan, “Bu durum, yatırımlarda kamunun yol gösterici ve yönlendirici rolüne ihtiyacı arttırırken, riskin ve getirinin kamu-özel arasında paylaşıldığı bir yatırım anlayışını öne çıkarıyor. Varlık fonları tam da bu noktada değer kazanıyor. Yenilikçi bir kamu-özel sektör iş birliği reçetesi kurgulamamız gerekiyor” dedi. Bahçıvan, şunları söyledi:

    “Varlık Fonumuzun, ortaklık yaptığı şirketlerin Ar-Ge kapasitesinde sağlayacağı artışlar, ülkemizde daha yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeli yaratacak. Varlık Fonumuzun sahip olduğu finansal güç ve imkanların, nitelikli üretime yönelik büyük projeler için doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde, ülkemizin önemli yapısal sorunlarına cevap verebilecek potansiyeli barındırdığına inanıyoruz.”

    Toplantıya konuk olarak katılan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin stratejik yatırım kolu olduğuna vurgulayarak, “Bugünün gerçeğinde ne sadece devlet ne de özel sektör yatırımlarıyla ekonomiyi ayakta tutabiliriz; iki tarafın da iş birliği yapması gerekiyor.
    Türkiye’nin stratejik konularında sermaye yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken kapımız herkese açık” dedi.

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