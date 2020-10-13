Nobel Ekonomi Ödülü ‘açık artırma’ya

Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Milgrom ve Wilson’un keşiflerinin “dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı” belirtildi. Ekonomistlerin geliştirdiği açık artırma formatlarının, radyo frekanslarının, balıkçılık kotalarının ve havalimanı iniş yerlerinin satışında kullanıldığı ifade edildi.

1.1 milyon dolar

Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazananlara altın madalyanın yanı sıra 1.1 milyon dolar veriliyor. Ödül 2019’da küresel yoksullukla mücadele alanındaki çalışmaları dolayısıyla Hint asıllı Amerikalı iktisatçı Abhijit Banerjee, Fransız asıllı Amerikalı iktisatçı Esther Duflo ve Amerikalı iktisatçı Michael Kremer’a verilmişti.

Geçen sonbaharda çok az sayıda ekonomistin Kovid-19 nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatacağını, sokağa çıkma yasakları uygulayacağını ve büyük ekonomik durgunluğa yol açacak diğer önlemler alacağını tahmin edebildiği ifade ediliyor.