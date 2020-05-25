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    HaberlerEkonomi Haberleri Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı
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    25.05.2020 - 17:21 | | AA

    Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı

    Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurlar’ın ulaştığı kaynaklar, Bakanlıklar’ın 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.

    Normalleşme başlıyor! Kamuda 1 Haziran hazırlığı

    Corona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

    Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor. (Kaynak: Sabah)

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