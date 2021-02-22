Normalleşme desteği nedir, ne kadar? Normalleşme desteği kimlere verilecek?

Normalleşme desteği nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgısını sonrasında kısa çalışma ödeneği devreye alındı. 2020 senesinde mart ayında başlayan kısa çalışma ödeneği 2021 senesinin mart ayına kadar uzatıldı. Diğer taraftan ise normalleşme desteği yardımcı olacak. Peki normalleşme desteği ne kadar, kimlere verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin 17 Ocak'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. Daha sonra ise değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Kısa çalışma veya ücretsiz izindeki işçilerini normal çalışmaya döndüren işverenlere, 6 aya kadar prim desteği verilecek. İşçi başına aylık prim desteği, asgari ücretli işçiler için ödenen prim tutarına kadar ulaşıyor.

Çalışanlar için işsizlik sigortası dahil yüzde 37.5 oranında prim ödeniyor. Buna göre, normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL’ye kadar destek sağlanacak. Destek ödemeleri en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Normalleşme desteği sadece özel sektör işverenlerine ait iş yerlerine veriliyor. Kamuya ait kurumlar ile kamudan alınan ihaleye bağlı işçi çalıştırılan özel sektöre ait iş yerleri destekten yararlanamıyor.

Daha önce kısa çalışmayı veya ücretsiz izni sona erdirip normalleşme desteği alan sonra yeniden kısa çalışma ya da ücretsiz izin uygulamasına geçen işverenler, önceki ve sonraki toplam destek süresi 6 aya tamamlanıncaya kadar yeniden normalleşme desteği alabilecekler. Örneğin geçen yıl 3 ay normalleşme desteği aldı ise tekrar normalleşmeye dönünce 30 Haziran’ı aşmamak üzere 3 ay daha destek alabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Normalleşme desteğinden yararlanmak için e-SGK/İşveren sistemi üzerinden “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü seçilerek başvuru yapılıyor.