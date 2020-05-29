Normalleşme için destek paketi

Vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının yanı sıra yerli üretimi hedefleyen kredi paketinden; emekli, çalışan gibi sabit gelirli kesimlerin ve orta gelir grubunun yararlanması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz vb sektörlerin de desteklenmesi bekleniyor.



Kamu bankaları tarafından açıklanacak paketle, daha önceki yerli otomotivdeki kredi imkanlarının daha da uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.



Uygun tatil kredisi



Paketle birlikte, koronavirüs sonrası turizm sektörünün hareketlenmesi için hem emekli hem de çalışanlara uygun tatil-seyahat kredileri sağlanacak. Bankaların müşterilerinin profillerine göre şartlarını çeşitlendirmesi beklenen tatil kredisi ile hem vatandaşın tatil ihtiyaçlarını kamu bankalarından uygun bir şekilde karşılaması hem de turizm bağlantılı sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor.



Pakette bir diğer unsur da çalışmaları devam eden konut kredisi olacak. Hem orta, hem alt gelir için kredi paketleri hazırlanacak. Bugüne kadarki en düşük faiz oranlarının gündeme gelmesi beklenen paketle, uzun vadeli düşük konut kredisi verilecek.



Kredi destek paketlerinin sosyal nitelikli ilkinin bugün açıklanması, konut kredisi ile ilgili paketin ise detayların netleştirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Albayrak açıklamıştı



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Şimdi bundan sonraki süreçte, normalleşme süreci, iktisadi faaliyetin devamı noktasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç talebin hızlı şekilde normalleşmesi, bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak.”



Ekonomik güven % 20 arttı



Ekonomik güven endeksi, koronavirüs endişeleriyle gerilediği seviyeden mayısta yüzde 20.4 artışla 61.7’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi aylık bazda mayısta yüzde 8.5 artarak 59.5’e, reel kesim güven endeksi yüzde 18 yükselerek 73.5’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 10.8 artışla 51.1’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5 artarak 79’a, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 31.1 yükselişle 58.5’e çıktı.