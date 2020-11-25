Normalleşme ile aktif rasyosu bitiyor

Açıklamada, düzenlemenin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirildiği, son verilmesine ve buna ilişkin kurul kararlarının 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.



Kurda rezerv hareketi



Döviz kurları dün hareketli bir gün geçirdi. Güne yükselişle başlayan kurlar BDDK’nın aktif rasyosu kararının ardından bir süre gerilese de öğleden sonra yeniden artış kaydetti. Dolar gün içinde 8 lirayı, euro da 9.5 lirayı aştı. Kurlar daha sonra bu seviyelere göre yeniden bir miktar geriledi. Analistler, Merkez Bankası’nın tekrar rezerv biriktirmeye başladığını, bu dalgalanmaların bir süre daha olabileceğini, ekonomide reform adımları atıldıkça piyasaların daha öngörülebilir hale geleceğini söyledi.



3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi.” ifadeleri yer aldı.