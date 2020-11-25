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25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Normalleşme ile aktif rasyosu bitiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. BDDK’dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki risklerin yüksek olduğu bir dönemde, bankaların ellerindeki kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu düzenlemesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Normalleşme ile aktif rasyosu bitiyor

Açıklamada, düzenlemenin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirildiği, son verilmesine ve buna ilişkin kurul kararlarının 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Kurda rezerv hareketi

Döviz kurları dün hareketli bir gün geçirdi. Güne yükselişle başlayan kurlar BDDK’nın aktif rasyosu kararının ardından bir süre gerilese de öğleden sonra yeniden artış kaydetti. Dolar gün içinde 8 lirayı, euro da 9.5 lirayı aştı. Kurlar daha sonra bu seviyelere göre yeniden bir miktar geriledi. Analistler, Merkez Bankası’nın tekrar rezerv biriktirmeye başladığını, bu dalgalanmaların bir süre daha olabileceğini, ekonomide reform adımları atıldıkça piyasaların daha öngörülebilir hale geleceğini söyledi.

3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi.” ifadeleri yer aldı.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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