BİST118.784-0,66EURO6,560,14USD6,070,11ALTIN314,170,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Novatek'in net karı yüzde 430 arttı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 15:20 | | AA

    Novatek'in net karı yüzde 430 arttı

    Rusya'nın en büyük ikinci doğal gaz şirketi Novatek'in net karı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artarak 865,4 milyar rubleye yükseldi.

    Novatek'in net karı yüzde 430 arttı

    Novatek'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sermaye yatırımları geçen yıl 2018'e göre yüzde 72,8 artarak 162,5 milyar rubleye ulaştı.

    Şirketin net karı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 430 artışla 865,4 milyar rubleye (13,6 milyar dolar) çıktı. Şirket karındaki büyük artışta, Arktik LNG-2 projesindeki yüzde 40'lık hisse satışı etkili oldu.

    Yüzde 18,2'si Fransız enerji şirketi Total'e ait olan Novatek, aynı zamanda Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi konumunda bulunuyor.

    Şirketin doğal gaz üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 74,7 milyar metreküpe çıkmıştı. 

    Türk ordusundan yeni füze rampaları!İdlib yakınlarında yeni mevziler hazırlayan Türk ordusu, cephe hattına ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleri yerleştirdi. İdlib'in batısındaki bir köyde kurulan yeni ikinci gözlem noktası için ilerleyen Türk ordusu konvoyunun görüntüleri de geldi.Halep'in batısındaki Anadan'ı ele geçiren rejim güçleri, bir ilçe sakinine yaptıkları işkencenin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... E-5 kenarında bulunan iş merkezinde yangın

    Son dakika... E-5 kenarında bulunan iş merkezinde yangın

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber