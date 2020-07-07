Nükleer Enerji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Nükleer Enerjinin Özellikleri Ve Avantajları

Nükleer enerji birçok ülkede özellikle enerji sektöründe kullanılmaktadır. Bazı tehditlerinin olmasının yanı sıra birçok avantajının olması da bu enerji kaynağını önemli yapan nedenlerdendir.



Nükleer Enerji Nedir?



Nükleer enerji üretimi sırasında, nötronlar reaktörlerde Uranyum-235 çekirdeklerine çarparlar. Bir uranyum- 235 çekirdeği, bir nötronu yutarak çok kararsız bir Uranyum-236'ya dönüşür ve derhal bölünerek yeni fisyon ve enerji ile sonuçlanır. Bu şekilde üretilen enerjiye "nükleer enerji" denir. Ortaya çıkan nötronlar diğer Uranyum-235 çekirdeklerine çarparak bölünmelerine neden oldu. Bu şekilde sürekli enerji üretilmesi sağlanır. Bu olaylara zincir reaksiyonu denir ve bu şekilde "nükleer enerji" elde edilir.



Nükleer Enerji Nerelerde Kullanılır?



Tıp alanı, nükleer teknolojinin en gelişmiş olduğu alandır. Hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kanser tedavisinde ışın uygulaması yapan bütün cihazlar nükleer teknoloji materyalleri ile çalışmaktadır. Başka bir uygulama, insan vücuduna damar veya ağız yoluyla radyoaktif maddeler vererek (çeşitli görüntüleme teknikleriyle) kanseri, tümörleri kolayca ve hastaya zarar vermeden yakalamak mümkündür. Bu amaçla kullanılan radyoaktif maddelerin insan sağlığına zararı yoktur.



Ayrıca tarım alanında da nükleer enerji kullanılmaktadır. Tarım alanındaki bitkilerin üretimini artırmayı, yetiştirme çalışmalarını, toprak-bitki-gıda-su ilişkilerinin kesin olarak araştırılmasını amaçlayan çalışmalarda kullanılır. Ayrıca çeşitli zararlılarla ve böceklerle mücadele etmeyi, çiftlik hayvanlarının üreme performansını arttırmayı, ışınlama korumasını hedefleyen genetik çalışmalarda da kullanılır.



Bunların dışında ise en çok enerji üretiminde kullanılmaktadır. Birçok gelişmiş ülkelerde, toplam enerji ihtiyacının büyük bir kısmını nükleer enerji üstlenmektedir.



Nükleer Enerjinin Özellikleri Ve Avantajları Nelerdir?



Nükleer santrallerin özellikleri ve avantajları:

Güvenilir, ucuz, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.

Nükleer enerji santralleri meteorolojik koşullardan etkilenmeden 7/24 çalışır.

Nükleer yakıt ham maddesi Uranyum, dünyadaki farklı coğrafyalara yayılmıştır.

Elektrik birimi maliyet fiyatlamasında nükleer yakıt maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre çok düşüktür.

Çalışma sırasında sera gazı yaymazlar. Bu nedenle, küresel ısınmanın önlenmesinde önemli bir alternatiftir.

Nükleer santrallerin kurulması için gereken alanı diğer tüm santrallere göre oldukça küçüktür.

Çevremizdeki radyasyon sadece % 1'lik bir etkiye sahip olduğundan, santrallerin yanında yerleşim, tarım, balıkçılık ve turizm yapılabilir.

3. nesil olarak adlandırılan nükleer enerji santralleri, harici insan müdahalesi olmadan 72 saat boyunca soğutulabilir. Uçak kazalarına karşı koruma, güvenlik sistemleri, dijital olarak yönetilebilen kontrol odaları, kompakt ekipman ve sistem tasarımları vb. ile birlikte daha güvenli tesisler olmayı başarmıştır.