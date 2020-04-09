‘Nükleer santral inşaatı yükseliyor’

Albayrak, Twitter hesabından, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Büyük hayallerin, tamamlanacak hikayelerin ve millete verilen sözlerin olduğuna işaret eden Albayrak, “70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.