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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Nükleer santral inşaatı yükseliyor’
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    09.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    ‘Nükleer santral inşaatı yükseliyor’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu ile 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor” dedi.

    ‘Nükleer santral inşaatı yükseliyor’

    Albayrak, Twitter hesabından, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Büyük hayallerin, tamamlanacak hikayelerin ve millete verilen sözlerin olduğuna işaret eden Albayrak, “70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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