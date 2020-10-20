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    20.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Ödenek artışında aslan payı yatırıma

    TBMM’ye sunulan 2021 bütçe teklifinde, sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27.7 milyar lira, Hazine destekli kefaletler için 5.5 milyar lira ayrıldı.

    Ödenek artışında aslan payı yatırıma

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223.5 milyar lira, özel bütçeli idarelere 119.9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 2.7 milyar lira ödenek veriliyor.

    2021 bütçe teklifinde, 2020’ye göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020’de 56.6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 artarak  103.7 milyar liraya ulaştı. 2020 bütçesine göre tarımdaki artış yüzde 147, eğitimdeki artış yüzde 83, ulaştırmadaki artış yüzde 82, sağlıktaki artış yüzde 72 oldu.

    Büyük yatırımcı kuruluşlar açısından ise yatırım ödeneği bir önceki yıla göre oransal olarak en fazla artış gösteren kurum yüzde 139 ile DSİ, yüzde 94 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 84 ile Karayolları Genel Müdürlüğü oldu.        

    Maraton başlıyor

    Bütçe teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak. 27 Ekim günü başlayacak olan bütçe görüşmeleri, kamu kurumlarının bütçe sunumlarıyla 24 Kasım’a kadar devam edecek. Daha sonra TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelere geçilecek.

    İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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