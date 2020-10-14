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    HaberlerEkonomi Haberleri Ofiste sosyal mesafeye Turkcell’den çözüm var
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    14.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ofiste sosyal mesafeye Turkcell’den çözüm var

    Dijital Operatör Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak yeni bir çözüm geliştirdi.

    Ofiste sosyal mesafeye Turkcell’den çözüm var

    Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir Kovid - 19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.

    Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlıyor.

    Şirket içerisine yerleştirilen IoT cihazları ile çalışanlara dağıtılan sosyal mesafe kartlarının entegrasyonundan oluşan çözüm ile çalışanlar, 2 metreden daha yakına geldiklerine sosyal mesafe kartlarına gönderilen hafif bir titreşimle uyarı gönderiliyor.

    Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz. Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz” dedi.

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