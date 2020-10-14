Ofiste sosyal mesafeye Turkcell’den çözüm var

Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir Kovid - 19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.



Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlıyor.



Şirket içerisine yerleştirilen IoT cihazları ile çalışanlara dağıtılan sosyal mesafe kartlarının entegrasyonundan oluşan çözüm ile çalışanlar, 2 metreden daha yakına geldiklerine sosyal mesafe kartlarına gönderilen hafif bir titreşimle uyarı gönderiliyor.



Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz. Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz” dedi.