Okmeydanı’nda ilk kazma bu yıl sonu

Okmeydanı’nda dönüşümün 80 bin vatandaşın yaşadığı toplam 1.5 milyon metrekare alanda gerçekleştirileceğini belirten Kurum şöyle konuştu:

“Okmeydanı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabına başlıyoruz. Evlerin, iş yerlerinin tespitleri yapıldı. Kıymet takdirlerini etkileyecek yön, cephe, ağaç, duvar, depo ve kömürlük gibi tüm detayları incelediler. Bir kentsel dönüşüm ofisi açtık. Burada tüm detayları bir aylık sürede askıya çıkarıyoruz.”

Fetihtepe mahallesinin kasım ayına kadar boşalmış olacağını ifade eden Kurum vatandaşlara hitaben şunları söyledi:

“İnşaat sürecinde her bir hak sahibine taşınma yardımı, kira yardımı yapmak suretiyle sizleri mağdur etmeden inşaatın yapılacağı kısa zaman sürecinde bir şekilde bir yerde kirada misafir edeceğiz. Sizlerin de rızalarınızla bitmeden de yıl sonunda ilk kazmayı vuracağız. Ada bazlı yapacağız. 29 bin metrekarelik alanda hızlı bir şekilde 18 aylık bir sürede inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz. 132 bin metrekare inşaat alanına sahip 29 bin metrekarelik alanda 21 blok yapacağız. Bu bloklarda da 6 farklı tipte toplamda 771 konut, 50 iş yeri ve 821 bağımsız bölüm bulunacak.”

‘Gerçek değer’

Projenin önceliğinin mahalle sakinleri olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

“Bu projede dışardan gelip ev alma gibi bir şey yok. Önceliğimiz Okmeydanı, Fetihtepe. Biz, vatandaşımızın dışında buraya birilerinin gelip bu projede oturmasını istemiyoruz. Biz sizlerin burada yine komşularınızla birlikte yaşamanızı istiyoruz. Projede sizlerin oturduğunuz dairenin öncelikle gerçek değerini hesaplayacağız. Bu gerçek değer neyse, bu çerçevede bir kenara koyacağız. Ardından yeni proje değerini de hesaplayacağız. Sonucunda ayrılmak isteyen vatandaşımız varsa dairesinin gerçek değerini, bedeli neyse vereceğiz.”