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23.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Okul gıdasında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim’in Okul Gıdası Logosu uygulaması 7 Eylül tarihi itibariyle hayata geçti. Bu kapsamda Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı’nda yer alan kriterlere uygun ürünler Okul Gıdası Logosu ile kantinlere gönderebilecek.

Okul gıdasında yeni dönem
AYKUT YILMAZ Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim’in Okul Gıdası Logosu uygulaması 7 Eylül tarihi itibariyle hayata geçti. Bu kapsamda Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı’nda yer alan kriterlere uygun ürünler Okul Gıdası Logosu ile kantinlere gönderebilecek. Okul Gıdası Logosu’nda 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kriterleri de devreye girecek.

Bu kapsamda Okul Sağlığı Bilim Kurulu’nun belirleyeceği kriterlerin yanı sıra ürünlerin içeriği, ambalajı, ambalajın şekli, besin ögeleri, katkı maddeleri, etiket bilgileri ve benzer kriterler değerlendirilerek logo için onay verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bu onayı almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılamayacak. 

Markette de satılacak

Yeni düzenlemeyle ayrıca okul gıdası ürünleri perakende işletmelerde de satılabilecek. Bu kapsamda Okul Gıdası Logosu bulunan ürünler bakkal, market ve benzeri perakende işletmelerde satışa sunulabilecek. Perakende işletmelerde satış imkanı, bu ürünlere tüketicilerin de kolayca erişmesini sağlayacak.

Uygulamayla obezitenin önlenmesine katkı sunulacak. Mevzuatta yapılan yeni düzenlemeyle “okul gıdası” olarak piyasaya arz edilen ürünlerin de Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği kapsamında yer alan ve/veya oyuncak olarak kullanılması muhtemel madde ve malzemeler, okul gıdası ambalajı olarak kullanılamayacak. 

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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