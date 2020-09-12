Okul servisleri düzenlemesindeki erteleme memnun etti

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında 3 Eylül itibarıyla aranan bu uygulamaların ertelenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle henüz okullarda eğitim başlamazken, yaşanan belirsizlik sürecinde yapılan söz konusu değişiklik servisçi esnafında memnuniyeti beraberinde getirdi.

"Değişiklik servisçileri rahatlattı"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, AA muhabirine, ilgili bakanlıklarla yaptıkları görüşmeler neticesinde yapılan söz konusu değişikliğin servisçileri rahatlattığını söyledi.

Değişikliğin olmaması halinde servis araçlarının muayeneden geçemeyeceklerini belirten Öztürk, "Kovid-19 nedeniyle servisçiler zor günler geçiriyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ücretlerini tam alamayan servisçilerin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de ücret alıp alamayacakları belli değildi. Maddi açıdan zor günler geçiren servisçilere ekstra maliyet getiren bu uygulamaların bir yıl ertelenmesi bizleri çok mutlu etti." dedi.

"Teknolojiye açığız"

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanı Tuncay Elmadağlı da Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin servis araçları ve şoförlerine ilişkin birtakım kurallar getirildiğine dikkati çekerek, söz konusu zorunlulukların ertelenmesinin mutluluk verici olduğunu ancak yeterli görmediklerini bildirdi.

Okul servislerinde zorunlu hale getirilen ve bir yıl ertelenen üç nokta emniyet kemeri uygulamasının iki noktalı emniyet kemeriyle değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Elmadağlı, "Servisçiler olarak amacımız birtakım külfetlerden kurtulmak değil, çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli şekilde evlerinden alıp evlerine bırakmak. Üç nokta emniyet kemeri kaza anında çocuklarımıza zarar verir." diye konuştu.

Elmadağlı, teknolojik yeniliklere açık olduklarını ancak oturmaya duyarlı sensörleri servis araçlarına uygun görmediklerini savunarak araçlarda rehber personel varken bu sensörlere ihtiyaç bulunmadığını iddia etti.

"Yakın zamanda 4 bakanlık yetkilisiyle toplantı yapılacak"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu ertelemenin servisçileri maddi olarak çok rahatlattığına dikkati çekerek, "Söz konusu uygulamaların ertelenmesi, Kovid-19 nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren servisçileri mutlu etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yönetmelik değişikliğinin ardından İçişleri, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileriyle Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) önderliğinde bir toplantı yapılacağı bilgisini veren Bostancı, yakın zamanda planlanan söz konusu toplantıda, yönetmeliğin tekrar gözden geçirileceğini ve servisçilerin durumlarının konuşulacağını kaydetti.