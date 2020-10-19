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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama...
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    19.10.2020 - 10:33 |

    On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama...

    On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen On Numara'nın bu haftaki ilk çekilişi gerçekleştirilecek. Artık haftanın iki günü boyunca gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişler ile talihlileri ile buluşuyor. Peki On Numara çekilişi saat kaçta?

    On Numara çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online üzerinden On Numara çekiliş sonucu sorgulama...

    On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Piyango TV Youtube sayfası üzerinden gerçekleştirilen canlı çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Artık haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişler ile talihlileri ile buluşan On Numara çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek

    ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'den itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile belirlenecek.

    On Numara'nın Cuma akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar 6, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 44, 47, 52, 55, 67, 70, 73, 77, ve 78 olarak açıklandı.

    16 Ekim'de gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmazken 9 bilen 23 kişi 3.027,00 TL, 8 bilen 364 kişi 239,05 TL, 7 bilen 3.842 kişi 43,00 TL, 6 bilen 22.680 kişi 7,65 TL ve son olarak 0 bilen 32.257 kişi 7,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

    MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

     

    16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığının beraat kararına itirazAntalya'da, N.D. (16) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Birol K. hakkında mahkemenin verdiği beraat karanına aile, avukatları aracılığıyla itiraz edecek.
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