On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 22 Şubat On Numara çekilişi için geri sayım...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara için bu akşam çekiliş gerçekleşecek. On Numara çekilişinde büyük ikramiye 477 bin 340 TL.

22 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edilecek.

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