Online alışverişe yeni düzen...

Ticaret Bakanlığı’nın taslak düzenlemesine göre, uzaktan satış yapan üreticiler, bir müşteri temsilci atayacak, kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. Online satış platformları, platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. İnternetten satılan sakıncalı ürünlere erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kanalıyla engellenebilecek, gerektiğinde TV reklamlarının durdurulması istenebilecek. Denetleyici kurumlar, internetten satılan ürünleri müşteri gibi gizli şekilde satın alarak, numune elde edip inceleyebilecek. İnternetten vb. kanallardan satış yapan yerli yabancı tüm platformlar, Türkçe satış ve Türkiye’deki adreslere gönderim yapması halinde Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcısı bulundurmak zorunda olacak.

Türkçe hizmet

İnternet ve telefon gibi uzaktan iletişim araçlarıyla satılan tüm ürünlere uygulanacak taslak düzenleme şunları getiriyor:

Türkçe hizmet, TL ile fiyatlama, TL ile ödeme, Türkiye’ye içindeki tüketicilere sevkiyat yapan bütün platformlar düzenleme kapsamında olacak.

Bu kapsamdaki online satış kuruluşlarının Türkiye’de kurulu işletmesi yoksa, ürünleri elinde bulunduran Türkiye’de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek. Bu düzenlemeden yabancı online satış şirketleri muaf olmayacak.

Ürünlerini internet veya telefonla pazarlayanlar, ürünlerde bulunması gereken uyarı ve işaretleri, görseller aracılığıyla ilanlarına yansıtacak. Telefon satışlarında bu bilgilendirmeler sözel, yazılı iletişimle (e-mail vb.) yapılan satışlarda ise yazılı olarak belirtilecek.

Pakete isim

İnternet ya da telefondan satış yapan imalatçı, bir yetkili temsilci görevlendirecek.

Yetkili temsilci, talep doğrultusunda, ürünün uygunluğunu gösteren gerekli bilgi ve belgeleri denetim kuruluşuna sunacak, riskli ürünü tespit etmesi halinde bildirim yapacak.

Temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ürünün üzerinde, ambalajında, kolisinde veya gönderilecek belgede yer alacak.

Platformlar muaf

Elektronik ticaret ortamını sağlayan internet siteleri (Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 vb.), ortamı kullanan şirket veya kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, içerikteki ürünlerin güvenli ve teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü tutulmayacak.

Aracı platformlar, satışta uygunsuz bir ürün tespit etmesi içeriğe ulaşımı kendi de engelleyebilecek.

İhlalde bulunan şirketler, bakanlık ve yetkili kuruluşları tarafından, satış platformundan yasaklanabilecek.

Alıcı gibi denetim

Yetkili denetim kuruluşları, telefon, e-mail veya internetle satılan ürünlerle ilgili denetim yapacak.

Türkiye’de ihlalde bulunmasa da uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünlerin Türkiye piyasasına sunulması engellenecek.

Piyasa denetim kuruluşları, internet vb. ortamlardan satılan ürünlerden numune alıp test yapabilecek, şirketlerden bilgi isteyebilecek.

Denetim kuruluşları, internette satılan ürünlere yönelik test ve muayene için satıcı gibi sipariş verip alışveriş yapabilecek. Bu ürünler incelenip gerekirse yasaklanacak.

Denetim kurumları, internet ortamındaki sakıncalı ürünlerle ilgili uyarı, ürüne erişim kararının şirket tarafından uygulanmaması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurup içeriği kaldırtabilecek.

Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo reklamıyla satılması halinde önce bu içeriğin kaldırılması talep edilecek.

Trendler taranacak

İnternet vb. ortamlardan satışı denetlemek için, “Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek ve Bilgi Sistemi” oluşturulacak, bu sistem, şikayete bağlı olmaksızın piyasayla ilgili ihlalleri tespit edecek.

Yeni elektronik ticaret platformları, elektronik ticarette moda ve trendler, internet forumları, tüketici şikayetleri, gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek alanlar da sistem üzerinden tespit edilip izlenecek.