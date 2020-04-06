Online mağazaya sanal hücum var

Hazır giyim ve perakende markalarının çoğu sanal siteleri üzerinden satışlarını sürdürürken, pek çok tüketici de ilk kez online alışveriş yapma deneyimi yaşıyor.

Kampanya isteniyor

İpekyol, Twist, Machka Genel Müdürü Uğur Ayaydın, 19 Mart itibariyle sadece sanal siteleri üzerinden satışı devam ettirdiklerini belirterek, “Bu süreçte müşterilerimizin ürün tercihlerinde belirgin bir değişiklik yok. En çok satan ürünler arasında dış giyim ilk sırada. Klasik kesim pantolon, skinny fit pantolon ve denim, basic triko satışlarında da bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Genel olarak daha çok kampanyalı ürünlere ilgi var” dedi.

Yeni koleksiyonlarını online mağazalarında sunmaya devam ettiklerini dile getiren Ayaydın, “Bu dönemde alışveriş alışkanlıklarında hızlı değişimler olduğunu gözlemliyoruz. Online mağazalardan ilk defa alışveriş yapan müşteri sayımızda belirgin bir artış var” diye konuştu.

Spor ürün gözde

Boyner.com.tr yetkilileri ise, evde olduğumuz bu dönemde tüketici alışveriş eğiliminin değiştiğini aktararak, şunları söyledi:

“Evde olmak insanları yeni yaşam tarzlarına yöneltti. Hem moral ve motivasyon, hem de sağlıklı bir yaşam için herkes evde spor yapmaya başladı. Bunu, kendine, cildine bakma ve böylece iyi hissetme takip ediyor. Bu dönemde sitemizde çok satılan ürünler arasında spor giyim ürünleri, spor aksesuarları ve kozmetik kategorisinde cilt bakım ürünleri öne çıkıyor. Spor ayakkabı, tişört, sweatshirt ve eşofmanlar ilgi görüyor. Yoga matı, pilates setleri, dambıllar çok satıyor. Tıraş makinesi, saç sakal şekillendirici ve epilatör satışları da arttı. Alışveriş yapan ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa şeklinde. Kullanıcı profili ise yüzde 55 erkek, yüzde 45 kadın. Akşam 22:00 - 23:00 de alışverişin en yoğun olduğu saatler.”

Flo CEO’su Burak Övünç de, mağazalarını çalışan ve müşterilerinin sağlığı açısından kapatmalarını takiben mevcut durumda sadece e-ticaret siteleri üzerinden satışa devam ettiklerini belirterek, “Fiyatlarımız tüm kanallarımızda aynı. Mevsim itibariyle şu anda en çok spor ayakkabılar ve sneaker’lar rağbet görüyor. Genel olarak gençler satın alıyor” bilgisini verdi.

İlk kez satın alanlar arttı

Morhipo.com yetkilileri ise, bu süreçte yeni müşteri rakamlarında artış olduğunu ve online alışverişi yeni deneyimleyen müşteriler kazandıklarını belirtti. Evden çalışmaya geçen müşterilerinden adres değişikliği taleplerinin patladığını dile getiren yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Bu süreçte Ankara/Çankaya en yüksek siparişi aldığımız ilçe. Ev giyimi, mutfak araç gereçleri, cilt bakım ürünleri, çocukların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle bilgisayar ve tabletler, kulaklıklar dönemin popüler tercihleri arasında. Kitap, yapboz, kutu oyunları, pişirme ürünlerine ilgi arttı.”

Hedefimizin üzerine çıktık

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, online alışverişe ilginin arttığını aktararak, “Şu dönemde doğal olarak market ve ev kategorisi revaçta. Saat&Saat olarak online’da geçen yılın mart ayına göre büyüdük ve hedeflerimizin üzerine çıktık. Müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Satın alınan ürünleri aynı gün teslim ediyoruz” dedi.