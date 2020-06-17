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    HaberlerEkonomi Haberleri Onur Air yurt içi uçuşlara başlıyor
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    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Onur Air yurt içi uçuşlara başlıyor

    Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran’da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz’da başlayacak. Şirket, koronavirüs salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına, tüm sağlık önemlerini alarak yeniden başlıyor. Yeni döneme ilişkin biletler satışa açıldı.

    Onur Air yurt içi uçuşlara başlıyor

    Şirket, 26 Haziran’dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon ve Antalya’ya, haftanın 4 günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan Onur Air, 15 Temmuz’dan itibaren dış hat uçuşlarını yeniden başlatacak.

    Sağlık tedbirleri

    Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, aynı zamanda en ekonomik biletleri sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

    Ekiplerin ve yolcuların sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tosun, “Salgının yayılmasını önlemek için uçaklarımız, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor, çalışanlara detaylı eğitim veriliyor” dedi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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