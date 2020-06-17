Onur Air yurt içi uçuşlara başlıyor
Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran’da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz’da başlayacak. Şirket, koronavirüs salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına, tüm sağlık önemlerini alarak yeniden başlıyor. Yeni döneme ilişkin biletler satışa açıldı.
Şirket, 26 Haziran’dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon ve Antalya’ya, haftanın 4 günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan Onur Air, 15 Temmuz’dan itibaren dış hat uçuşlarını yeniden başlatacak.
Sağlık tedbirleri
Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, aynı zamanda en ekonomik biletleri sunmaya çalıştıklarını bildirdi.
Ekiplerin ve yolcuların sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tosun, “Salgının yayılmasını önlemek için uçaklarımız, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor, çalışanlara detaylı eğitim veriliyor” dedi.