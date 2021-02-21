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21.02.2021 - 14:13 | | DHA

Ordu’da 30 bin konutun enerjisi çöpten çıkacak

Ordu'da günlük depolanan yaklaşık 250 ton evsel atık ile elektrik enerjisi üretilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte bundan sonra atık sorununun olmayacağını belirterek, “Yıllara göre artış göstererek 7,0 megawaatt saate yani 30 bin konutun enerjisini üretecek hale getireceğiz” dedi.

Ordu’da 30 bin konutun enerjisi çöpten çıkacak

Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde her gün bertaraf edilen 250 ton atık, elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yıllara göre artış göstererek 7,0 megawatt saat enerji üretimi yapılacak tesiste Büyükşehir Belediyesi atığı ekonomik kazanç haline getirecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınacak kesin kabul sonrası enerji üretiminin, 2021 yılı Mart ayında itibaren başlatılması hedefleniyor.

‘30 BİN KONUTUN ENERJİSİ ÜRETİLECEK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılacak olan çalışmaların çevreye ve doğaya uyumlu olacağını belirterek, kentte atık sorununun olmayacağını söyledi. Güler, “Çaybaşı ilçemize her gün getirilen 550 ton atığın yaklaşık 250 tonu geri dönüştürülemeyen, değeri olmayan atıklardan oluşuyor. Biz bu atıklardan enerji üreterek onları değerli hale getireceğiz. Tesisimizde kurulan enerji dönüşüm sistemiyle atıktan elektrik enerjisi üretmeye başladık. Tesisimizde üretim için gerekli her çalışmayı bitirerek üretime hazır hale getirdik. Kısa bir süre içerisinde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alacağımız kesin kabul sonrası üretimi başlatacağız. İlk etapta 1,4 megawaat saat ile başlangıç yapacağımız tesisimizde yıllara göre artış göstererek 7,0 megawaatt saate yani 30 bin konutun enerjisini üretecek hale getireceğiz. Yapılacak çalışma son derece çevre dostu, doğayla uyumlu bir üretim olacak. Ordu’da atık, artık sorun olmayacak. Şimdiden tüm şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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