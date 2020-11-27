Organik güneş piliyle ödül aldı

Teknoloji alanında yaptığı uluslararası çalışmalarıyla dünyada adından söz ettiren Sarıçiftçi, plastik organik güneş pilleri konusundaki çalışmasıyla dünyadaki ilk patenti alan ve bu konuda bilimsel yayına sahip bilim adamı olarak tanınıyor.



Prof. Dr. Sarıçiftçi, online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, "Ülkemizin güneşi hem Türkiye’nin enerjisini hem de bu enerjiden elde ettiğimiz başarıları yurt dışına satabilmemize yetecek kapasitede. Bir sene içinde, bir metrekareye Türkiye’nin pek çok yerinde 1000 kilowatt saatten fazla enerji gider. Bu enerjiyi toplayıp bizim için kullanabilecek bir durumda elektrik enerjisine ve hatta kimyasal enerjiye dönüştürebilirsek dışa bağımlılığımız tümüyle azalacak ve kendi içimizde yeterlilik sağlanacaktır. Bunun ekonomik, politik ve hatta istiklal ve istikbal boyutu vardır. Türkiye’nin istiklali ve istikbali güneş enerjisindedir" diye konuştu.



Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da, "Her yıl ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve kurumları seçerek Selçuk Yaşar Ödülü’nü vermeye devam edeceğiz" dedi.