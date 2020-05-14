Otellere hijyen genelgesi hazır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta, sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek. Kovid-19 teşhisi konmuş ise, konaklamanın sona ermesinden sonra müşteri odası standartlara uygun malzeme ile dezenfekte edilecek ve havalandırılması sağlanacak.

Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak.

Çocuk alanı kapalı

Tesislerde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına, misafir erişimini engelleyecek şekilde bariyer yapılacak, servis, mutfak personeli tarafından sunulacak.

Klima ve havuz

Klima filtreleri sık sık değiştirilecek. Personel kullanım alanlarına ve müşteri genel kullanım alanlarına gri renk kapaklı atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için olduğu belirtilecek.

Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulacak.