Otobüs bileti tavan fiyatına %30 indirim

Bakanlık, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs’ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.



AA’nın edindiği bilgiye göre, bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz’a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.



İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 70 - 75’ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek, otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek.



120 TL’ye iniyor



Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek. Daha önce 301 - 350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901 - 1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek.

Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul - Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.