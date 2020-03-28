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    28.03.2020 - 13:31 | | DHA

    Otomotiv devlerinden koronavirüse karşı ortak karar

    Dört otomotiv şirketi, Kuzey Amerika’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapatma kararı aldıkları fabrikaların tekrar açılması için çalışmalar yapıyor. Fabrikaların, Nisan ayının ortasında yeniden faaliyete geçmesinin planlandığı aktarıldı.

    Otomotiv devlerinden koronavirüse karşı ortak karar

    Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, koronavirüsten çalışanları korumak için fabrikalarda üretimi durdurma kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberde, söz konusu şirketlerin fabrikalarda tekrar üretimin başlaması için adımlar attığını duyurdu.

    Haberde, Ford’un 6 Nisan’da Meksika’da bulunan bir fabrikada, ardından 14 Nisan’da ABD’deki dört fabrikada tekrar üretime başlamayı planladığı duyuruldu. Honda’nın ABD ve Kanada’daki fabrikalarında 7 Nisan’da; Toyota’nın Kuzey Amerika’daki fabrikalarında 20 Nisan’da üretime başlamayı hedeflediği ifade edildi. Öte yandan, Fiat Chrysler’in ABD ve Kanada’da, fabrikaların bulunduğu eyaletlerin kısıtlamalarına bağlı olarak 14 Nisan’da üretime başlamayı planladığı belirtildi.

    Doktor olan babasının yattığı yastığın kılıfı yıkanınca gözyaşlarına boğulduErzincan'da corona virüs salgını nedeniyle uzun saatler çalışmak zorunda kalan Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin oğlu 8 yaşındaki Mehmet Deniz, zaman zaman babasıyla birlikte yattığı yastığın kılıfının değiştirildiğini fark edince gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Deniz'in, babasının kokusunun gittiğini belirtip ağladığı o anlar, hemşire annesi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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