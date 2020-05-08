Otomotiv satışında 4 marka nisanda "sıfır çekti"

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yalnızca nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari arac? pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satıs?ları bir o?nceki yılın aynı dönemine go?re yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari arac? pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari arac? pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs?larına go?re yüzde 60,9 azaldı.

Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs?larına go?re yüzde 57,1 ve hafif ticari arac? pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs?larına go?re 72,4 azalış gösterdi.

Nisan ayında pazar lideri Peugeot

Kovid-19 salgınının büyük oranda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.

Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.

Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti satılmadı

Ancak bu dönemde bazı markaların hiç araç satamaması dikkati çekti. Nisan ayında, Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde değerlendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı.

Nisan ayında 8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Söz konusu ayda, Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.