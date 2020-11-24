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24.11.2020 - 11:08 | | AA

Otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde 1 milyar doların üzerine çıktı

Türk otomotiv sektörü geçen ay 1 milyar 15 milyon 543 bin dolarlık "yan sanayi" ihracatı gerçekleştirdi.

Otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde 1 milyar doların üzerine çıktı

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, sektör temsilcileri, ekim ayında 178 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ürünü sattı.

Sektörün geçen ay yaptığı yan sanayi ihracatı, Ekim 2019'a göre yüzde 5 artarak 964 milyon 776 bin dolardan 1 milyar 15 milyon 543 bin dolara yükseldi.

Ocak-ekim döneminde ise 198 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otomotiv yan sanayi ihracatı karşılığında 7 milyar 528 milyon 490 bin dolar elde edildi.

Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ekimde en fazla ihracatı sektörün ana pazarlarından Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 14,11'lik artışla 236 milyon 133 bin dolar oldu.

Almanya'nın ardından en fazla ihracatı İtalya'ya gerçekleştiren sektör temsilcileri, söz konusu ülkeye dış satımı yüzde 32,76 artırarak 70 milyon 619 bin dolar seviyesine taşıdı.

Ekimde listenin üçüncü sırasında bulunan ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 7,77'lik artışla 59 milyon 52 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İspanya'ya yüzde 50, Umman'a yüzde 534'lük ihracat artışı

Geçen ay yapılan otomotiv yan sanayi ihracatında bazı ülkelere ciddi artışlar kaydedildi. Sektörün önemli pazarlarından İspanya'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 50,52'lik artışla 57 milyon 601 bin dolara yükseldi.

Otomotiv tedarik endüstrinin ihracatını artırdığı pazarlardan biri de Polonya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 26,50'lik artışla 35 milyon 692 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri, Umman'a dış satımı ise yüzde 534,08 artırarak 895 bin dolardan 5 milyon 678 bin dolara taşıdı.

Sektörün Kazakistan'a yaptığı ihracat yüzde 356,72'lik artışla 3 milyon 106 bin, Ürdün'e gerçekleştirdiği dış satım yüzde 112'lik artışla 2,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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