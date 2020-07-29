29.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Otoyol ve köprülerle toplu taşıma ücretsiz
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz. Kurban Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve 4 Ağustos Salı günü 07.00’de sona erecek.
Belediyeler bünyesindeki toplu taşıma araçları ise 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00’dan 3 Ağustos Pazartesi günü gece yarısına kadar ücretsiz olacak.