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    23.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Oyun alanında kira çağrısı

    Türkiye hem sosyal hayatta hem de ekonomik alanda ‘yeni normal’e geçiş sürecini yaşıyor.

    Oyun alanında kira çağrısı

    Ebeveynler için kritik öneme sahip çocuk oyun alanlarında ‘yeni normal’e geçişin diğer sektörlere göre çok daha uzun süreceğini belirten Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği (TEPEA) Başkanı Mustafa Mertcan, alışveriş merkezi (AVM) yönetimlerinin bu konuda bazı düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti.

    Mertcan, “En değerli paydaşımız AVM’ler yıl sonuna kadar çocuk oyun alanları işletmecilerinden kira almamalı. Bununla birlikte eski normale geçeceğimiz süre boyunca bu alanların çalışma saatleri 13:00 - 22:00 olarak düzenlenmeli” dedi.

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